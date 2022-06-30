انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الخميس 30-6-2022.. “مدلّعة حبيابها آخر الشهر”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت بورصة الدواجن اليوم الخميس 30-6-2022، لتفرح محبيها مع بداية التعاملات الصباحية، حيث انخفضت أسعار الفراخ أخر الشهر 7 جنيهات مقارنة بأسعار الثلاثاء الماضي، الذي بدأ فيه الانخفاض لأسعار الدواجن، ليسجل اليوم قيمة 7 جنيهات في الكيلو الواحد، وهو ما يراه المواطنين مناسبا لهم، متمنين مزيد من التراجع لتعود الدواجن لطبيعة سعرها.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء من 36 لـ 40 جنيها

سجلت الدواجن البلدي من 48 حتى 50 جنيها.

سجلت الفراخ الأمهات 31 جنيها.

سعر الدواجن الساسو 50 جنيها.

البانيه بـ 80 جنيها.

الدبوس بـ 45 جنيها.

الأوراك بـ 45 جنيها.

باقي الدبوس بـ 40 جنيها.

كيلو الصدور بالعظم بـ 45 جنيها.

الكبد والقوانص بـ 35 جنيها.