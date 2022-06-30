انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.. “زيادة طفيفة مش هتأثر على العرسان” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بعد أن شهد تذبذب خلال الأيام الماضية من الأسبوع الحالي، ومع ختام الأسبوع وبداية التعاملات الصباحية للخميس 30 يونيو 2022، تحرك السعر بقيمة 5 جنيهات فقط في الجرام، و3 جنيهات في جرام 21، وسط بحث الكثير من المواطنين عن سعره.

سعر الذهب اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يونيو 2022:

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1155 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1010 جنيه

سعر الذهب عيار 18 نحو 885 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 655 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8045 جنيهًا

سعر الذهب أمس الأربعاء في مصر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1150 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1007 جنيه

سعر الذهب عيار 18 نحو 880 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 650 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8040 جنيهًا