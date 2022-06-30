انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر.. “مستمر في إسعاد المواطنين” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يونيو 2022، ليواصل تراجعه المستمر خلال الأسبوع الحالي، حيث انخفض في آخر الأسبوع، بنحو 7 قروش على الأقل في بعض البنوك، وسجل في البنك المركزي المصري، سجل نحو 22.79 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الخميس 30-6-2022:

سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدوليCIB

سجل نحو 22.74 جنيه للشراء، و23.0 جنيه للبيع بانخفاض 7 قروش كأعلى بنك خاص.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك الإسكندرية

سجل نحو 22.77 جنيه للشراء، و23.00 جنيه للبيع بانخفاض 5 قروش.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 22.71 جنيه للشراء، و22.98 جنيه للبيع بانخفاض 9 قروش.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر

سجل نحو 22.71 جنيه للشراء، و22.98 جنيه للبيع بانخفاض 9 قروش.