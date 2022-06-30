الذهب يتذبذب صعودا وهبوطا مع تجاذب السوق بين زيادات الفائدة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 11:05 صباحاً - – تذبذبت أسعار الذهب صعودا وهبوطا يوم الأربعاء مع تجاذب السوق بين تأثيرات سلبية لزيادات نشطة في معدلات الفائدة ومشتريات للاستثمار الآمن أثارها تنامي مخاطر التضخم.

وعند الساعة 1910 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.10% عند 1817.70 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة صعدت الأسعار بما يصل إلى 0.7% بعد بيانات تظهر انكماشا في الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام قبل أن تتخلى سريعا عن تلك المكاسب وتتجه عائدة إلى النطاق الضيق الذي انحصرت فيه على مدار الجلسات القليلة الماضية.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتسجل عند التسوية 1817.50 دولار للأوقية.

وهبطت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت عوائد السندات وسط مخاوف متزايدة من أن صناع السياسات النقدية سيدفعون اقتصاداتهم باتجاه الركود في إطار مساعيهم لكبح التضخم.

وقال محللون إن الذهب اقتفى أثر ضعف المعنويات في أسواق السلع الأوسع نطاقا بالإضافة إلى ارتفاع التضخم الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.35% إلى 20.76 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.37% إلى 913.50 دولار. وقفز البلاديوم 5.05% إلى 1968.60 دولار.