انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه الخميس 30 يونيو..” صدمة جديدة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس 30-6-2022 بشكل ملحوظ، ليواصل تحركه يومًا بعد يوم، ليسجل في البنك المركزي المصري اليوم نحو 61.037 للشراء و61.37 للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي أعلى سعر له بين البنوك المحلية، حيث سجل59.23 جنيه للشراء، و61.47 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش.

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30-6-2022:

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي المصري

سجل 58.82 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع بارتفاع 5 قروش

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل 58.93 جنيه للشراء، و61.40 جنيه للبيع بارتفاع 20 قرشًا في البيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي

سجل 59.23 جنيه للشراء، و61.47 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك الإسكندرية

سجل 57.47 جنيه للشراء، و61.47 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش.