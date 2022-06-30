انت الان تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الخميس.. “بدأ في الزيادة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرك سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس يونيو 2022، بشكل طفيف، إذ زاد قرش في بعض البنوك وقرشان في بنوك آخرى، وسجل في البنك المركزي المصري نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، وسط ترقب كبير ومخاوف من جانب المواطنين من قفزة في سعر الصرف مجددًا.

سعر الدرهم الإماراتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر:

البنك المركزي

سجل نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

سجل نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.