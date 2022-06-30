انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر.. “ثابت على الزيادة في موسم الحج” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرصد “دوت الخليج”، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-6-2022 أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، حيث لا يزال ثابت على ارتفاعه خاصة في موسم الحج، حيث سجل اليوم لدى البنك المركزي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك مصر

سجل نحو 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.