انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30-6-2022. “زاد في كل البنوك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 30 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري، وتحركت العملة الأمريكية من جديد بقيمة 4 قروش على الأقل في بعض البنوك ووصلت إلى 8 قروش في بعض البنوك الأخرى، ليسجل في بنكي مصر والأهلي أكبر بنكين حكوميين سجل 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقارنة بأمس حيث سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الخميس 30-6-2022

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجل 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقارنة بأمس حيث سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقارنة بأمس حيث سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، مقارنة بأمس حيث سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، مقارنة بأمس حيث سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.