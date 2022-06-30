انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 30-6-2022.. “الدولار ولّع واليورو في النازل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 يونيو 2022، مقارنة بأسعار أمس الخميس، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي مع بداية التعاملات الصباحية، وارتفع سعر الدينار الكويتي والفرانك السويسري، واستقر سعر الريال السعودي، وفي المقابل انخفض سعر اليورو والجنيه الاسترليني، وذلك وسط بحث الكثير من المواطنين عن أسعار العملات حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الخميس 30 يونيو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجلة سعر الدولار الأمريكي 18.76 جنيها للشراء و 18.82 جنيهًا للبيع، مقارنة بأمس 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم

سجل 19.58 للشراء، 19.83 جنيه للبيع بانخفاض 10 قروش

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.71 جنيه للشراء، 22.89 جنيه للبيع بانخفاض 12 قرشا.

سعر الفرانك السويسري

19.59 للشراء و19.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.82 جنيه للشراء، و 61.40 جنيه بارتفاع 13 قرشًا

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 4.99 جنيه للشراء، و5جنيهات للبيع.