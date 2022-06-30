نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر والجزائر توقعان عددا من الوثائق للتعاون الثنائي في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، مراسم توقيع عدد من الوثائق التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ختام ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وقعها من الجانب المصري: الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري: كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي.

كما وقع البلدان برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ووقعه من الجانب المصري أيضا الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري: سامية موالفي، وزيرة البيئة.

وأوضح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الوثائق شملت كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر، ووقعها من الجانب المصري: الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري: الدكتور أحمد زغدار، وزير الصناعة.

كما تضمنت الوثائق، التي وقعها الجانبان المصري والجزائري، برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشئون الدينية، ووقعه من الجانب المصري: الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري: يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

ووقع الجانبان أيضًا برنامجا تنفيذيا في مجال التشغيل والقوى العاملة للسنوات 2022 – 2024، ووقعه من الجانب المصري: الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ومن الجانب الجزائري: يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح السفير نادر سعد أنه تم توقيع مشروع البرنامج التنفيذي بين مصر والجزائر للتعاون في مجال التعليم العالي للأعوام (2022 – 2024)، ووقعه من الجانب المصري: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب الجزائري: عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وقعت مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة في مصر ووزارة الصناعة بالجزائر، ووقعها من الجانب المصري: نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومن الجانب الجزائري: الدكتور أحمد زغدار، وزير الصناعة.

كما وقعت وزيرة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات بين الهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر، ووقعها من الجانب الجزائري: كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات.

ووقعت نيفين جامع أيضًا مذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها من الجانب الجزائري: نسيم ضيافات، الوزير المنتدب للوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة.

وشملت وثائق التعاون أيضا توقيع مذكرة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووقعها من الجانب المصري: المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الجانب الجزائري: مصطفى زيكارة، مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

إلى جانب ذلك، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري، وقعها من الجانب المصري: السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومن الجانب الجزائري: السفير صالح عطية، مدير المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالنيابة.

ووقع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان على محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.