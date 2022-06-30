مدبولي ونظيره الجزائري يؤكدان أهمية دور القطاع الخاص لتعزيز…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول لجمهورية الجزائر، على هامش الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة.

وخلال الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، بعد 8 سنوات من عقد آخر دورة لها في القاهرة في 2014.

وأكد مدبولي ضرورة العمل على الحفاظ على دورية عقد اجتماعات اللجنة، لا سيما في ظل ما توليه قيادتا البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عبد المجيد تبون، من اهتمام بالغ بتعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتأكيدهما مؤخرا ذلك خلال زيارة الرئيس تبون لمصر في يناير.

وشدد مدبولي على أهمية تعزيز الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في البلدين، كقاطرة لتعزيز العلاقات الثنائية في شقيها التجاري والاستثماري، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي تتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون والسعي الجاد نحو تحقيق التكامل.

من جانبه، أعرب الوزير الأول لجمهورية الجزائر عن اعتزازه لكون اللجنة المشتركة مع مصر، هي أول لجنة مشتركة تعقدها الجزائر مع أية دولة منذ بدء جائحة كورونا.

وأبدى الوزير الأول اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن أهمية السعي لتحقيق التكامل، قائلا: “لدينا إمكانات إن تكاملت نستطيع أن نصنع المعجزات”.

وأكد أيمن بن عبد الرحمان أهمية دور القطاع الخاص في دفع التعاون بين البلدين، وضرورة العمل على تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر والجزائر، وتعزيز التعاون في مجال الغذاء والدواء والطاقة، مشددا على أن المستثمرين المصريين سيجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر.