دار الإفتاء: غدا غرة ذي الحجة.. و9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 01:08 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة، ليكون السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، في بيان قبل قليل، أن اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية استطلعت هلال شهر ذي الحجة لعام 1443 هجريًا بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، وقد تحقق لديها ثبوت هلال شهر ذي الحجة.

وهنأت دار الإفتاء بهذه المناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء جميع الدول العربية والإسلامية والمسلمين كافة في كل مكان.

وأصدرت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قرارها رقم (158 هـ) الذي تضمن أن يوم غد الخميس هو غرة شهر ذي الحجة.