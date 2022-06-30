جولة لوفد البنك الأوروبي وشركات الطاقة النظيفة بمواقع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يونيو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – أجرى وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلي شركات عالمية، وقعت مذكرات تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي، جولة تفقدية في مواقع العمل بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والأراضي المخصصة لأنشطة ومشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

اصطحب المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوفد عقب انتهاء الاجتماعات المشتركة؛ لمناقشة الأطر والسياسات الفنية والقانونية لهذه المشروعات.

وقدم رئيس المنطقة الاقتصادية شرحا تفصيليا عن مخطط المواقع المستقبلة لهذه المشروعات، كما استعرض البنية التحتية والمرافق داخل المنطقة الاقتصادية خاصة تلك المواقع القريبة من محطة الكهرباء بمنطقة وادي حجول بالمنطقة الصناعية، والتي تعمل بجهد 500 ميجاوات.

وتحدث زكي عن ميناء السخنة وقربه لهذه المواقع وأعمال التطوير الجارية به، حيث “الموقع الجغرافي المميز” لجذب مشروعات الوقود الأخضر، خاصة مع القرب الجغرافي للمنطقة الاقتصادية من أوروبا بالإضافة إلى “عبقرية الموقع” حول ضفتي قناة السويس، بما يؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير للخارج ولخدمات تموين السفن بالوقود النظيف.

وأوضحت الهيئة، في بيان مساء اليوم، أن الجولة تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لاستقطاب استثمارات متنوعة في قطاع الوقود الأخضر، وتبعا لرؤية الهيئة لتوطين صناعات الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتوطين هذا النوع من الصناعات والتحول للطاقة النظيفة، والاستعدادات الجارية لانعقاد قمة تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.