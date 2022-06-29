انت الان تتابع خبر عاجل.. عودة عمولة السحب من ماكينات الـ ATM.. المركزي يحددها 5 جنيهات بحد أقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصدر البنك المركزي المصري قرار عودة عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، لغير عملاء نفس البنك، وهذا يكون بدءاً من أول شهر يوليو 2022، وهذا يأتي بعد 27 شهور من الإيقاف.

عودة عمولة السحب من ماكينات الـ ATM لغير عملاء البنك

وحرص البنك المركزي المصري على إلزام كل البنوك بأن لا يزيد الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، وهي التي تخص البطاقات المصدرة من العديد من البنوك الأخرى عن 5 جنيهات، وأيضاً قرر أن تكون الزيادة بحد أقصى بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة لـ 4 آلاف جنيه من مامينات الصراف الآلي الذي يخص البنوك الأخرى لغير العملاء التابعين لها

المركزي أوقف الرسوم والعمولات من 2020

وفي وقت سابق أوقف البنك المركزي المصري الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية على مدار 27 شهراً منذ شهر مارس 2020، وهو الذي شهد بداية ظهور فيروس كورونا، وأيضاً تم مد القرار 5 مرات وينتهي اليوم 30 يونيو الحالي.