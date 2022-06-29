مال وأعمال

الولايات المتحدة: تراجع مخزونات النفط وارتفاع الوقود خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة: تراجع مخزونات النفط وارتفاع الوقود خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 11:05 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون البنزين ونواتج التقطير.

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وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت 2.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو إلى 415.6 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته قد توقعوا انخفاضا قدره 569 ألف برميل.

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وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 782 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مخزون البنزين زاد بمقدار 2.7 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 221.6 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع تشير إلى انخفاض قدره 452 ألف برميل.

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وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.6 مليون برميل إلى 112.4 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدره 328 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 36 ألف برميل يوميا إلى 2.62 مليون برميل يوميا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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