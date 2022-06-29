انكماش الناتج المحلي الأمريكي أكثر من المتوقع

انت الان تتابع خبرانكماش الناتج المحلي الأمريكي أكثر من المتوقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام أكثر بقليل مما أعلن سابقا وانخفض بنسبة 1.6 بالمئة بمعدل سنوي، ويرجع ذلك جزئيا إلى مراجعة نفقات الاستهلاك الشخصي.

وارتفع الانكماش في التقدير الثالث الصادر عن وزارة التجارة بمقدار 0.1 نقطة من التقدير الثاني (1.5 بالمئة) الذي نشر في نهاية مايو والذي كان بدوره أعلى بمقدار 0.1 نقطة من التقدير الأول (1.4 بالمئة) المنشور في نهاية أبريل.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع التضخم الذي تفاقم بسبب الأزمة في أوكرانيا واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد وتراجع المساعدات الحكومية وتزايد الإصابات بكورونا بدفع من المتحور "أوميكرون".

لكن لا يعد الأمر ركودا إذ يتطلب ذلك استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي ربعين متتاليين.

وجاء الإنفاق على الخدمات المالية والصحية وكذلك على السلع الترفيهية والمركبات أضعف مما كان متوقعا.