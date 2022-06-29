نعرض لكم الان تفاصيل خبر جمعية رجال الأعمال تبحث عقد لقاءات افتراضية لتشجيع جذب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:09 مساءً - باره عريان_ نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين جولة ميدانية لوفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، لعدد من المشروعات العمرانية بمدينة الجلالة بالعين السخنة.

جاء ذلك في ختام أجندة فعاليات الملتقي العقاري الثاني المصري السعودي وأنشطة الجمعية للترويج لفرص الاستثمار العقاري ومشروعات التنمية العمرانية أمام رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين أثناء تواجدهم بالقاهرة.

وبدأت الجمعية جولة الوفد السعودي في مدينة الجلالة بزيارة جامعة الجلالة، كما استعرض الدكتور يحيي أبو خطوة، الرئيس الاستراتيجي للجامعة، شرح للاستراتيجية العامة للجامعة ورؤيتها لتصبح الأولى في مصر خلال 5 سنوات، كما زار الوفد منتج سياحي يطل على خليج السويس.

وشملت الزيارة مشروع المونت جلالة السخنة لشركة تطوير مصر، فقظ استضاف الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وفد اللجنة الوطنية العقارية السعودية، واستعرض مخطط المشروع ورؤية وتجربة الشركة في إنشاء المدن الذكية وتحسين جودة الحياة بجانب الموقف الحالي لمراحل تنفيذ مشروعات الشركة وتسليم الوحدات.

وأكد شلبي أهمية تعزيز التعاون مع الجانب السعودي و المصري، باتحاد الغرف السعودية وجمعية رجال الأعمال المصريين، للترويج لفرص الشراكة والاستثمار المشترك ونقل الخبرات، بجانب الاستعانة بصناديق الاستثمار العقاري بالمملكة السعودية لتوفير التمويل للمشروعات العقارية في مصر.

ومن جانبه، أشاد محمد عبدالله المرشد، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، وأعضاء الوفد السعودي بمشروعات الدولة والقطاع الخاص في مجالات التنمية العمرانية، بالتجربة المصرية في إنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع.

وقال المرشد إن مشروع المونت جلالة السخنة يعد إنجاز حقيقي للقطاع الخاص والدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمدن الذكية الجديدة.

ودعا وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، إلى أهمية توسيع آفاق التعاون بين منظمات القطاع الخاص في مجالات التنمية العمرانية والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية وخبرات البلدين في إنشاء المدن الذكية، وتوفير الصناديق الاستثمارية.

ونوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف إنشاء 140 ألف وحدة سكنية، بهدف زيادة المشروعات السكنية بنسبة 70% فضلا عن استقبال 30 مليون من الزوار المعتمرين وهو ما يوفر فرص عمل جديدة وعلاقات اقتصادية واستثمارية ضخمة بين رجال الأعمال بالبلدين.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى بحث لجنة التطوير العقاري عقد لقاءات افتراضية قريباً مع أعضاء اللجنة الوطنية العقارية السعودية، وخبراء القطاع المصرفي المصري والشركات العقارية، للحوار حول تشجيع جذب صناديق الاستثمار السعودية بغرض التمويل العقاري و تصدير العقار والتعريف بتجارب الشركات المصرية والسعودية في مجالات التنمية العمرانية وفرص العمل في مشروع مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر ومدينة المعرفة الاقتصادية وغيرها من المشروعات القومية المختلفة في إطار رؤية المملكة ومصر للتنمية العمرانية 2030.