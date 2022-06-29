انت الان تتابع خبر هينهي بكرة خلاص – مصير قرار وقف الرسوم والعمولات من البنوك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتهي غداً الأثنين الموافق 30 يونيو 2022 قرار البنك المركزي المصري الخاص بوقف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري.

وأصدر البنك المركزي في شهر مارس 2022 قرار بإيقاف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية التي تقدمها البنوك، بسبب تفشي فيروس كورونا المسجد، ثم قام البنك بتجديد هذه القرار لعدد 5 مرات متتالية سوف تنتهي غداً.

مصير قرار وقف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية:

أوضحت بعض التقارير الصحفية، أن المركزي سوف يقوم بإصدار قرار بعودة الرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في البنوك لغير العملاء التابعين لهم موضحة أنه سوف يتم البدء في هذا القرار بداية من شهر يوليو القادم ولكن مع وجود ضوابط وآلية محددة أمام البنوك بالالتزام بعمولة محددة دون مغالاة أي بنك.