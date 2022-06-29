انت الان تتابع خبر انهيار حاد لأسعار الاسمنت والحديد لهذا السبب المفاجئ .. وسعره يصل إلى هذا الحد الأدنى لأول مرة في تعاملات اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء ‏اليوم الأربعاء تراجعا طفيفا وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته في شهر أبريل الماضي اث زيادة الأسعار داخل السوق المصري بسبب الحرب التي ‏قامت بين أوكرانيا وروسيا واستمرت لـ 100 يوم الامر الذي نتج عنه ‏تباطؤ الاقتصاد عالمياً ‏لذلك سنوضح لكم أسعار مواد البناء اليوم ‏‏في السوق المصري تابعوا باقى التفاصيل.

‏أسعار مواد البناء اليوم

‏وقد شهدت أسعار مواد البناء اليوم تراجعا في حركات الركود التي يعاني منها السوق المصري حيث تراجع أسعار الخامات مع تراجع سعر الحديد والأسمنت ‏وتوقعات بانخفاض في مواد أخرى وذلك نتيجة لحركة الركود المسيطرة على سوق مواد البناء.

‏أسعار الحديد

يبلغ سعر طن الحديد ‏‏المسلح نحو ما يصل إلى نحو 17,660 جنيه.

يبلغ سعر طن الحديد ‏‏المسلح بمصنع عز نحو ما يصل إلى نحو ‏‏‏17,408 جنيه.

يبلغ سعر طن الحديد ‏‏المسلح بمصنع الجيوشي نحو ما يصل إلى نحو 17900 جنيه.

يبلغ سعر طن الحديد ‏‏المسلح بمصنع عنتر نحو ما يصل إلى نحو ‏17,500 جنيه.

يبلغ سعر طن الحديد ‏‏المسلح بمصنع الجارحي نحو ما يصل إلى نحو ‏17,850 جنيه.

يبلغ سعر طن الحديد ‏‏المسلح بمصنع المصريين نحو ما يصل إلى نحو ‏17,070 جنيه.

يبلغ سعر طن الحديد ‏‏المسلح بمصنع حديد ستيل نحو ما يصل إلى نحو ‏18,000 جنيه.

يبلغ سعر طن الحديد ‏‏المسلح بمصنع السويس نحو ما يصل إلى نحو ‏17,070 جنيه.

يبلغ سعر طن الحديد ‏‏المسلح بمصنع بشاي نحو ما يصل إلى نحو ‏18,075 جنيه.

يبلغ سعر طن الحديد ‏‏المسلح بمصنع العشري نحو ما يصل إلى نحو ‏18,000 جنيه.

أسعار حديد التسليح

يسجل سعر الطن لحديد عز نحو ‏18,358,5 جنيه.

‏يسجل سعر الطن لحديد مصر استيل نحو 18,900 جنيه.

‏يسجل سعر الطن لحديد السويس نحو 19,100 جنيه.

‏يسجل سعر الطن لحديد المصريين نحو 19,100 جنيه.

‏أسعار الأسمنت

‏حيث تراجعت أسعار مواد البناء اليوم وذلك بسبب تراجع مواد الخام خلال الأسابيع الأخيرة بدءاً من أول شهر يونيو الحالي وذلك بعد ارتفاع شهدته فى شهر أبريل السابق وذلك بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً والأسعار كالتالي:

يبلغ سعر الطن لأسمنت الرمادي نحو ‏‏1370 جنيه.

يبلغ سعر الطن لأسمنت السويدي نحو ‏‏1350 جنيه.

يبلغ سعر الطن لأسمنت المخصوص نحو ‏‏1380 جنيه.

يبلغ سعر الطن لأسمنت الممتاز نحو ‏‏1480 جنيه.

يبلغ سعر الطن لأسمنت حلوان نحو ‏‏1390 جنيه مصري.

سعر الرمل والزلط

يسجل سعر المتر للرمل من ‏190 حتى 250 جنية مصري.

يسجل سعر المتر للزلط من 185 حتى 200 جنية مصري.

يسجل سعر لزلط الكبير من 140 حتى 160 جنية مصري.

يسجل سعر مكعب الزلط 150 جنيه.

يسجل الزلط نحو 125 جنيه.

سعر الجبس

يسجل سعر طن الجبس بمصنع جبسينا سيناء من 850 حتى 860 جنيه.

يسجل سعر طن الجبس بمصنع الدولية من 700 نحو 710 جنيه.

يسجل سعر طن الجبس بمصنع العامرية من 650 نحو 655 جنية.

يسجل سعر طن الجبس بمصنع السويس نحو 580 جنيه