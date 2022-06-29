انت الان تتابع خبر أسعار غرام الذهب على الميزان المحلي.. وهذا سعر الليرة الرشادية والإنجليزية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، اليوم الأربعاء أن من المفترض أن تنخفض أسعار الذهب محليا مع قرار البنك المركزي الاخير القاضي برفع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية لولا الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال علان إن أسعار الذهب تتأثر بقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والتضخم على سعر المعادن الثمينة.

وبين علان أن سعر الليرة الرشادية وزن 7 غرامات بلغ 263 ديناراً، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزية وزن 8 غرامات 300 ديناراً.

وأشار علان إلى أن أسعار الذهب بلغت في السوق العالمية عند 1820 دولارا للأونصة الواحدة في حين بلغت أعلى مستوى تاريخي عند 2074 العام الماضي

واستقرت أسعار الذهب الأربعاء في السوق المحلية، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.