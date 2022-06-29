انت الان تتابع خبر المدن الصناعية تطلق خدمة جديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة المدن الصناعية الأردنية، الأربعاء، خدمة الدفع الإلكتروني لمستثمريها في مختلف مواقع المدن الصناعية التابعة لها، وفق بيان صادر عن الشركة.

ووفقا للبيان، ستمكن هذه الخدمة المستثمرين الصناعيين من متابعة الإجراءات المالية التي تتطلبها معاملاتهم لدى الشركة عبر حساباتهم البنكية أو من خلال تطبيق وموقع (أي فواتيركم) لاختصار الوقت والجهد والتسهيل عليهم.

وأضافت أن الخدمة ستتيح للمستثمرين الصناعيين، الاستفادة من إتمام الإجراءات المالية لخمسة بنود تتضمن دفع فواتير المياه ورسوم رخص المهن وبدلات البيع وبدلات الإيجار، وأية بدلات تتطلبها معاملاتهم لدى الشركة.

وقال مدير عام الشركة عمر جويعد، إن:" هذه الخدمة تأتي في سياق إجراءت الشركة للتسهيل على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال الدفع المباشر وإتاحة استخدام مختلف الوسائل التكنولوجية لمتابعة أعمالهم عبر هذه الخدمة".

وبين أن الشركة وفي سياق إجراءاتها نحو التحول الرقمي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في هذا المجال، تسعى دوما لتوظيف مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءاتها بما يواكب مختلف التطورات.

يذكر أن الشركة تدير 10 مدن صناعية عاملة في سحاب والموقر وإربد والكرك والعقبة والمفرق والسلط ومأدبا والطفيلة وجرش، وتضم قرابة 868 شركة صناعية عاملة في مختلف المجالات الصناعية.