انت الان تتابع خبر أرخصها الباذنجان والبندورة والزهرة.. تفاصيل أسعار الخضار والفواكه بالسوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأربعاء، 3042 طنا، منها 2198 طن خضار، و669 طن فواكه و175 طنا من الورقيات، وفق نشرة السوق المركزي.

وبحسب النشرة وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، جاءت اسعار أبرز الأصناف كالتالي:

الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 7إلى 15قرشا.

والبصل الناشف بين 15إلى 25 قرشا.

والبطاطا بين 20 إلى 35 قرشا.

والبندورة بين 10إلى 15قرشا.

والجزر بين 20 إلى 30 قرشا.

والخيار بين 20إلى 40قرشا.

والزهرة بين 15إلى 25 قرشا.

والكوسا بين 20إلى 50قرشا.

والليمون بين 40 إلى 60 قرشا.

والموز البلدي بين 50 إلى 70قرشا.