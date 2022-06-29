مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 3.8 مليون برميل في أسبوع

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:05 مساءً - وكالات _ قالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون الوقود.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات الخام تراجعت بحوالي 3.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، فيما ارتفع مخزون البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل.

وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة بلغت حوالي 2.6 مليون برميل.

وتنتظر الأسواق البيانات الحكومية للمخزونات البترولية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وتغطي الأسبوعين الماضيين معا، بعد تأجيل الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل في برامج الكمبيوتر.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، تأجيل إصدار بعض البيانات المقرر صدورها في الأسبوع الذي بدأ في 20 يونيو الجاري.

وأوضحت وقتها، أن قرار تأجيل إصدار البيانات يأتي نتيجة مشاكل في الأنظمة، مشيرة إلى أن خبراء الإدارة يعملون على إيجاد حلول لاستعادة الأنظمة المتأثرة.

وعزز ارتفاع أسعار النفط أمس، قرار الصين بتقليص فترة العزل المرتبطة بفيروس كوفيد-19 للقادمين من الخارج إلى النصف، في إشارة إلى تخفيف قيود الإغلاق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية أن هناك انخفاضا محتملا في الإمدادات بسبب المشاكل السياسية، بالتزامن مع إعلان الإكوادور احتمالية توقف إنتاج النفط بشكل أسرع بسبب الاضطرابات السياسية.

يأتي ذلك مع اتجاه قادة مجموعة الدول السبع الكبرى فرض حد أقصى لأسعار النفط والغاز الروسي، في محاولة لحرمان الحكومة الروسية من العوائد المرتفعة للصادرات.