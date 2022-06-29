انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء: الفراخ زادت يا ستات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ارتفعت بشكل جماعي في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 41.33 جنيه، بزيادة 20 قرشاً

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 53.43 جنيه، 53.88 جنيه.

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 48.31 جنيه، بتراجع 23 قرشًا

أما عن أسعار البيض اليوم الأربعاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 58.01 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 61.12 جنيه، بزيادة 2.83 جنيه.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 66.78 جنيه، بزيادة 9 قروش