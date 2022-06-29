أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين تتراجع 6.5% خلال 5…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:08 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن الشركات المملوكة للدولة في الصين سجلت زيادة في الإيرادات وانخفاضا في الأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بسبب قاعدة المقارنة العالية في العام الماضي وتأثيرات كورونا .

وذكرت البيانات أن الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي إلى 1.63 تريليون يوان (حوالي 243.5 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وحققت الشركات المملوكة للدولة 30.88 تريليون يوان من الإيرادات التشغيلية خلال الفترة من يناير إلى مايو هذا العام، بزيادة 9.2 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا في الصين بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي إلى 1.23 تريليون يوان في الفترة المذكورة، وارتفعت إيراداتها التشغيلية بنسبة 11.2 في المائة لتصل إلى 17.5 تريليون يوان.

وفي نهاية شهر مايو الماضي، بلغت نسبة الدين الى الأصول للشركات المملوكة للدولة 64.3 في المائة، بارتفاع 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.