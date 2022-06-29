النفط يغلق مرتفعا لثالث جلسة على التوالي.. وخام برنت فوق 117…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 12:11 مساءً - – أغلقت أسعار النفط مرتفعة لثالث جلسة على التوالي يوم الثلاثاء بينما بدا أن المنتجين الرئيسيين السعودية ودولة الإمارات العربية من غير المرجح أن يكون بمقدورهما إحداث زيادة كبيرة في الإنتاج في حين وافقت حكومات غربية على استكشاف سبل لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.89 دولار، أو 2.5%، لتسجل عند التسوية 117.58 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.19 دولار، أو 2%، لتغلق عند 111.76 دولار للبرميل.

وعزز الخامان القياسيان كلاهما مكاسبهما من الجلسة السابقة التي بلغت حوالي 2% بعد أن تعهدت مجموعة الدول الغنية السبع بتكثيف الضغوط الغربية الحالية على روسيا من العقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا.

واتفق زعماء مجموعة السبع على استكشاف سبل لفرض حظر على نقل النفط الروسي الذي يجري بيعه فوق سعر معين، بهدف خفض الإيرادات التي تستخدمها روسيا لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر يونيو حزيران إن إيرادات صادرات نفط روسيا قفزت في مايو أيار رغم هبوط في الأحجام.

وقال محللون أيضا إن اضطرابات سياسية في الإكوادور وليبيا قد تفاقم شحا في الأمدادات.

وتترقب الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة. وأظهر استطلاعان أجرتهما أن من المتوقع أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتقرير الحكومة الأمريكية للمخزونات البترولية والذي كان من المقرر أن يصدر الأسبوع الماضي تأجل بسبب مشاكل في أنظمة الكمبيوتر. وسُتنشر البيانات للأسبوعين معا يوم الأربعاء.