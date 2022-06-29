انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29-6-2022.. “على فين يا بلدي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، استقرارها النسبي مع بداية التعاملات، بعد سلسلة التراجع مع بداية الأسبوع الحالي، ورغم التراجع إلا أن الدواجن لا تزال تعيش وقت راهن وسعر مرتفع مقارنة بفبراير الماضي، وقبل قفزة مارس، حيث يرى الخبراء أن سعر الدواجن اليوم كارثي ولابد من التراجع قريبًا.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء من 36 لـ 40 جنيها

سجلت الدواجن البلدي من 46 حتى 50 جنيها.

البانيه بـ 80 جنيها.

الدبوس بـ 45 جنيها.

الأوراك بـ 45 جنيها.

سجلت الفراخ الأمهات 33 جنيها.

سعر الدواجن الساسو 44 جنيها.

باقي الدبوس بـ 40 جنيها.

الأجزاء بـ 25 جنيها.

كيلو الصدور بالعظم بـ 45 جنيها.

الكبد والقوانص بـ 35 جنيها.