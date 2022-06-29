انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر.. “طالع نازل والعرسان مش مبسوطين” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال سعر الذهب اليوم في مصر، يشهد تذبذب ما بين ارتفاع تارة، وتراجع تارة، وخلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، شهدت الأسعار تحركًا طفيفًا، مقارنة بأسعار صباح أمس الثلاثاء، بقيمة 5 جنيهات في الجرام، ليواصل ذبذبت الأسعار بشكل متكرر.

سعر الذهب اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1150 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1007 جنيه

سعر الذهب عيار 18 نحو 880 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 650 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8040 جنيهًا

أسعار الذهب أمس الثلاثاء في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل 1145 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سجل 1005 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سجل نحو 868 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجل نحو 641 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

سجل 8030 جنيهًا