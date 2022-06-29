انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر.. “طالع نازل والعرسان مش مبسوطين” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لا يزال سعر الذهب اليوم في مصر، يشهد تذبذب ما بين ارتفاع تارة، وتراجع تارة، وخلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، شهدت الأسعار تحركًا طفيفًا، مقارنة بأسعار صباح أمس الثلاثاء، بقيمة 5 جنيهات في الجرام، ليواصل ذبذبت الأسعار بشكل متكرر.
سعر الذهب اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022:
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر
سعر الذهب عيار 24 يسجل 1150 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 يسجل 1007 جنيه
سعر الذهب عيار 18 نحو 880 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14 نحو 650 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب سجل 8040 جنيهًا
أسعار الذهب أمس الثلاثاء في مصر
سعر الذهب عيار 24
سجل 1145 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21
سجل 1005 جنيه
سعر الذهب عيار 18
سجل نحو 868 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14
سجل نحو 641 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
سجل 8030 جنيهًا