انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 29 يونيو.. مش هتصدق البلطي بقى بكام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، استقرار كبير وسط ترقب من جانب المواطنين آملين أن تتراجع الأسعار لطبيعتها، وخلال الساعات الحالية، يبحث الكثيرين عن سعر الأسماك اليوم.

أسعار الأسماك اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 29 يونيو الجاري.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سعر البوري سجل 70 جنيهًا.

سجل الثعابين من 50 إلى 250 جنيها.

سعر القراميط 10 جنيهات حتى 27 جنيهًا.

سجل سعر الجمبري الوسط 142 جنيهًا.

سعر الجمبري الصغير في الكيلو 98 جنيهًا.

سعر الماكريل المُجمد في الكيلو 46 جنيهًا.

سعر سمك موسى يسجل 125 جنيهًا.

سعر البياض الوسط وصل إلى 61 جنيهًا للكيلو.

سعر البوري يسجل 84 جنيهًا.

سعر السمك البلطي اليوم

سجل سعر السمك البلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها.

سجل سعر البلطى الفيليه 30 إلى 160 جنيها.

سعر البلطي مقاس 1 ما بين 31 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي مقاس 2 من 25 إلى 29 جنيها.

سعر البلطي الصغير يبدأ من 20 جنيهًا.

سجل البلطي قشر البياض 65 إلى 125 جنيها.