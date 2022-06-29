انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم الأربعاء 29 يونيو.. ” يا حلاوتك يا طماطم” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تراجع أسعار الخضار اليوم الأربعاء 29-6-2022، وقل سعر العديد من الأصناف، على رأسها الطماطم التي تراجعت 3 جنيهات في الكيلو الواحد، كما تراع سعر الخيار وسعر البطيخ، وتراج أيضًا سعر البصل والملوخية والسبانخ.
أسعار الخضار
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار اليوم:
أسعار الخضار اليوم
– كيلو الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا.
– كيلو الباذنجان الرومي بـ 7 جنيهات.
كيلو ورق العنب البناتي بـ 20 جنيهًا بتراجع 5 جنيهات
– كيلو الكوسة بـ5 جنيهات بتراجع جنيهين.
– كيلو الليمون الأصفر بـ40 جنيهًا.
– كيلو الطماطم من 4 لـ 8 جنيهات بتراجع جنيه.
– كيلو الجزر السكري بـ8 جنيهات.
– كيلو القلقاس بـ 10 جنيهات.
– كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات.
– كيلو البطاطس ما بين 4 و 6 جنيهات.
– كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
– كيلو الخيار البلدي بـ 8 جنيهات.
كيلو البامية بـ 30 جنيهًا
كيلو الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيهًا.
– كيلو الفلفل الأخضر البلدي بـ 8 جنيهات.
– كيلو الثوم البلدي الأحمر بـ 20 جنيهًا.