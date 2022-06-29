انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-6-2022..”العيد قرّب والزيادة صادمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال أسعار اللحوم الحمراء، في زيادة مستمرة خاصة اللحوم قائم، وخلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، لا تزال اللحوم مستقرة ومحافظة على أسعارها المرتفعة، وسط ترقب وأمل من المواطنين في طرح التجار لعروض وتخفيضات قبل عيد الأضحى المبارك، كما قامت وزارة الزراعة بطرح لحوم عبر منافذها بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم البلدي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم حسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار الأضاحي واللحوم الحية

– الكيلو الحي لضأن الماعز بـ 86 جنيهًا حتى 100 جنيه.

– الكيلو الحي لضأن الخراف بـ 82 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

– سعر كيلو لحم البتلو بالعظم بـ 161 جنيهًا.

– سعر كيلو اللحم البلدي بـ 171 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الضأن بالعظم بـ 165 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير بـ 156 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الكندوز الصغير بـ 165 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

70 جنيها لكيلو البقري.

64 جنيهًا لكيلو الجاموسي.

75 جنيهًا لكيلو لحم الضأن.