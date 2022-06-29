انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 29 يونيو..”هتخزن إزاي في النار” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال سعر كرتونة البيض اليوم/ محافظة على ارتفاعها الأخير، بعد زيادة مارس الماضي، حيث استقر سعر البيض اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، لكن رغم حالة الاستقرار إلا أن البيض يزيد في الكرتونة الواحدة أكثر من 20 جنيهًا مقارنة بمارس.

سعر كرتونة البيض

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار البيض اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 في المزرعة ولدى التجار

سعر البيض اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض الأحمر الكبير لـ 59 جنيهًا بالبورصة.

– كرتونة البيض الأحمر الوَسَط بـ 58 جنيه، يباع بسعر 65 جنيهاً للمستهلك

– طبق البيض البلدي في البورصة 62 جنيهًا

سعر الـ 30 بيضة البلدي يصل إلى 75 جنيهًا للمستهلك.

سعر طبق البيض الأحمر في المحلات 61 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض الكبير بالبورصة 56,5 جنيهًا.

– سعر طبق البيض الأبيض في المحلات بـ 58 جنيهًا.

– كرتونة البيض الأبيض الوسط سجلت 56 جنيه.