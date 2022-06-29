انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر.. “تراجع مع بداية التعاملات” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري الأربعاء 29 يونيو 2022، استقرارًا نسبيًا مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس الإثنين بقيمة ما بين 4 إلى 7 قروش في العديد من البنوك، ليشهد بداية تعاملات اليوم تراجع جديد للاسترليني، ويستمر في التذبذب يومًا بعد يوم دون تحرك كبير أو ملحوظ، ليكون أعلى سعر صرف له اليوم في البنك التجاري الدولي كأعلى سعر صرف.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 29-6-2022:

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك الإسكندرية

سجل نحو 22.85 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع بانخفاض 12 قرشًا.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 22.82 جنيه للشراء، و23.09 جنيه للبيع بانخفاض 12 قرشًا.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر

سجل نحو 22.82 جنيه للشراء، و23.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدوليCIB

سجل نحو 22.91 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع.