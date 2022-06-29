انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد في سعر الدينار الكويتي في مصر الأربعاء.. “CIB الأعلى في الصرف” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرك سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-6-2022، بشكل ملحوظ، بعد حالة الثبات التي شهدها طوال الفترة الماضية، حيث زاد اليوم 5 قروش في غالبية البنوك، أهمها الأهلي ومصر، ويعد البنك التجاري الدولي هو الأكثر سعرًَا لصرف الدينار.

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-6-2022:

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي

سجل 59.14 جنيه للشراء، و61.40 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي المصري

سجل 58.75 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل 58.75 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع بارتفاع 5 قروش

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك الإسكندرية

سجل 57.40 جنيه للشراء، و61.40 جنيه للبيع.