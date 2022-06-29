انت الان تتابع خبر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. “انخفاض جديد في الاسترليني” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار العملات العربية والأجنبية، تذبذبها أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-6-2022 مع بداية التعاملات، حيث تحرك سعر الدولار قرشين، وتراجع اليورو 3 قروش والاسترليني 8 قروش، وذلك مقارنة بأمس، وفي المقابل استقر الريال السعودي.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم

سجل 19.67 للشراء، 19.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.82 جنيه للشراء، 23.09 جنيه للبيع بانخفاض 8 قروش.

سعر الفرانك السويسري

19.54 للشراء و19.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.75 جنيه للشراء، و 61.27 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 4.99 جنيه للشراء، و5جنيهات للبيع مستقرًا كما هو.