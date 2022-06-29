انت الان تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه الأربعاء.. “قرّب على 6 جنيهات” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، وشهد تباين كبير في سوق التعاملات البنكية في بنوك مصر مع بداية التعاملات الصباحية، وسط مخاوف وترقب كبير من جانب المواطنين خشية أن يصل إلى 6 جنيهات الفترة المقبلة.

سعر الدرهم الإماراتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر:

البنك المركزي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

البنك الأهلي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.