انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه الأربعاء 29-6-2022.. “الحجاج زعلانين” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرصد “دوت الخليج”، سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-6-2022 أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، ورغم استقراره مع بداية اليوم، إلا أنه مرتفع نسبيًا ولم يرض الحجاج الذين يغيرون عملتهم من أجل قضاء الحج.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك مصر

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.