انت الان تتابع خبر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء.. “ارتفع في 5 بنوك” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال سعر الدولار الأمريكي، مستقرًا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 ب ومنذ بداية يونيو الحالي وهو يشهد ثبات كبير بعد تحركه بضعة قروش في أول الشهر.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع..

بنك الإسكندرية

18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.