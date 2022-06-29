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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لتوليد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:12 صباحاً - أ ش أ – أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 2375 لسنة 2022، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سواء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخرى.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
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