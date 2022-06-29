رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لتوليد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:12 صباحاً - أ ش أ – أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 2375 لسنة 2022، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سواء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.