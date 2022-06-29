انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم الحية في منافذ التموين.. “اشتري قبل الزيادة في العيد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار اللحوم الحية خلال المدة الحالية، مع اقتراب عيد الأضحى واستغلال التجار موسم الأضاحي، حيث زاد سعر اللحوم الحية أكثر من 20 جنيها في الكيلو الواحد، كما زاد الضأن القائم ما بين 40 إل 50 جنيها، وفي ظل الزيادة الكبيرة، طرحت وزارة التموين عبر منافذها لحم حية وقائم بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم الحية في منافذ التموين

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم قائم اليوم في منافذ التموين المختلفة، وفق ما أعلنته الوزارة في بيانات سابقة، وجاءت كالتالي:

أسعار اللحوم قائم اليوم

سعر الكيلو الواحد من الخروف القائم إلى 90 جنيها.

متوسط وزن الخروف يصل إلى 60 كيلو.

أسعار صكوك الأضحية 2022 من وزارة الأوقاف

– وصل سعر صك اللحوم المستوردة إلى 2200 جنيه.

– وصل سعر صك اللحوم البلدية 2022 نحو 3800 جنيه.