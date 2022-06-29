انت الان تتابع خبر أعلى عائد من شهادات الادخار بالبنوك.. وفر 1000 جنيه وهتتبسط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من المواطنين، خاصة المتعاملين مع البنوك، يفضلون شهادات الادخار بالبنوك، ويريدون أعلى عائد من الشهادات، وهو ما تسعى إليه بشكل كبير ومستمر البنوك العاملة في السوق المصري، حيث تطرح البنوك مزايا متعددة وخدمات لأجل جذب مزيد من العملاء.

أعلى عائد من شهادات الادخار بالبنوك

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أعلى عائد من شهادات الادخار بالبنوك:

شهادة أليكس برايم 42 من بنك الإسكندرية

العائد متغير 13.5%.

مدة 3 أعوام ونصف.

– استرداد قيمتها بالكامل بالإضافة إلى الفوائد كاملة.

كسر الشهادة 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب.

تبدأ من 10,000 جنيه ومضاعفات الألف.

شهادة أليكس ستار بلس

يصدر بنك الإسكندرية شهادة أليكس ستار بلس بعائد سنوي ثابت يصل إلى 13.5% مع الصرف شهريا.

مدتها 3 سنوات وتبدأ من 1500جنيه

مزايا شهادات الإدخار من بنك الإسكندرية

الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة، تصل إلى 95% من قيمتها. إصدار وثيقة تأمين على الحياة.

شهادة إدخار أموالي الثلاثية من بنك أبو ظبي

عائد سنوي ثابت يصل إلى 13.5% عند صرفه شهريا، و13.75% عند صرفه كل 3 أشهر.

تصدر بالجنيه المصري فقط.

يمكن كسرها واسترداد كامل قيمتها بمرور 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب.

شراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.