انت الان تتابع خبر عاجل.. رسوم السحب من ماكينات الـ ATM في البنوك .. الحقوا اعرفوها قبل عودتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن عودة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى، ومن المقرر أن تعود من جديد في بداية شهر يوليو القادم، وتنتهي المدى التي تم تحديدها من قبل البنك المركزي المصري لإلغاء رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلي، وهذا القرار بدأ منذ انتشار فيروس كورونا، واستمرار البنك في تجديد المدة بشكل مستمر لتجنب الزاحام على ماكينات الصرافة.

رسوم السحب من ماكينات الـ ATM في البنوك المختلفة