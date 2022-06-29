انت الان تتابع خبر عاجل.. رسوم السحب من ماكينات الـ ATM في البنوك .. الحقوا اعرفوها قبل عودتها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن عودة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى، ومن المقرر أن تعود من جديد في بداية شهر يوليو القادم، وتنتهي المدى التي تم تحديدها من قبل البنك المركزي المصري لإلغاء رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلي، وهذا القرار بدأ منذ انتشار فيروس كورونا، واستمرار البنك في تجديد المدة بشكل مستمر لتجنب الزاحام على ماكينات الصرافة.
رسوم السحب من ماكينات الـ ATM في البنوك المختلفة
- ورسوم السحب في ماكينات بنك مصر هي 6 جنيهات لعميلة السحب الواحدة، وفيما تصل قيمة رسوم الاستعلام منها لـ جنيه واحد فقط.
- وأما عن رسوم السحب من ماكينات البنك الأهلي المصري هي 5 جنيهات لعملية السحب الواحدة، ورسوم الأستعلام فقط تصل لـ 1.5 جنيه.
- وأيضاً رسوم السحب من ماكينات البنك التجاري الدولي هي تصل لـ 5 جنيهات لعملية السحب الواحدة، و2 جنيه لعملية الاستعلام عن الرصيد.
- وأخيراً عن جميع البنوك الأخرى فهي تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بين جميع البنوك بعضها البعض.