انت الان تتابع خبر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.. واقف في مكانه عند الانخفاض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 في جميع الأسواق المصرية، وذلك بالمقارنة بمستواه الذي جاء عليه في منتصف التعاملات على الرغم من ارتفاع المعدن عالمياً، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها ويريد معرفتها جميع المواطنين حالياً.

تذبذب سعر الذهب في مصر والعالم

وشهد سعر الذهب في مصر والعالم حالة من التذبذب الكبير، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها ويريد معرفتها العديد من الشباب المقبلين على الزواج، وذلك لأنه من أهم المعادن الأساسية التي لا يمكن الأستغناء عنها أبداً لأنه هو الأساس في الاقتصاد بكافة الأنحاء سواء في مصر أو العالم.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مستقر

ويعد من أبرز المعادن الأساسية التي يتم تقديم أسعارها في أول ومنتصف وآخر اليوم، وهي من أبرز الأشياء الرئيسية في كل محلات الصاغة المصرية، ويقدم بجميع الأشكال والأنواع والاحجام المختلفة منه، وتريد الكثير من السيدات الحصول عليه بشكل دائم حالياً.

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 669 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 861 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 1004 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1147 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهل وصل لـ 8032 جنيهاً مصرياً.