انت الان تتابع خبر دعم بريطاني لبناء 4 مصانع جديدة في الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، وهي وكالة ائتمان الصادرات التابعة لحكومة المملكة المتحدة، عن أول صفقة لها في الأردن لدعم شركة كلاسيك فاشن لصناعة الملابس وذلك لبناء 4 مصانع جديدة لتصنيع الملابس ومكتب تنفيذي في مدينة العقبة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن الصفقة البالغة قيمتها 66 مليون جنيه إسترليني ستسهل بناء أربعة مصانع بما في ذلك ثلاث وحدات تصنيع بالإضافة إلى منشأة العقبة الرئيسية. ومن شأن هذا المشروع أن يعزز مجال صناعة النسيج في الأردن.

وقدمت الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات UKEF مزيج من الإقراض المباشر وضمان ائتمان المشتري، مما سيسمح لشركة كلاسيك فاشن Classic Fashion Apparel Industry بالتحرك بسرعة في مشروعها والاستفادة من شروط السداد المرنة، وفق البيان.

وتوقع البيان أن يوفر الموقع الجديد المخطط له والذي يقع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حوالي 4000 فرصة عمل للأردنيين بحلول عام 2024، وسيتم توفير وظائف للأردنيين في مجالات مختلفة مع إمكانية النمو وفرصة دخول مجال صناعة الملابس الجاهزة.

يقع هذا الموقع بالقرب من ميناء العقبة ويمنح شركة كلاسيك فاشنClassic Fashion Apparel Industryميزة تصديرية بحكم المسافة القصيرة لميناء العقبة. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز الصادرات الصناعية والوظائف، بما يتماشى مع أهداف القطاع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي تم إطلاقها مؤخرًا، بحسب البيان.

سوف يمتد دعم المملكة المتحدة إلى ما بعد مخطط التمويل حيث أن أكثر من 30٪ من الخدمات والإمدادات للمشروع مثل الآلات ومواد البناء الأخرى ستأتي مباشرة من مزودين في المملكة المتحدة. وبدورها ,ستقوم شركة ASGC UK ، وهي شركة إنشاءات بريطانية رائدة في المنطقة، بإدارة المشروع والإشراف على جميع العناصر ذات الصلة لضمان الجودة والتسليم في الوقت المناسب.

قال بول وودمان المدير العام لشركة ASGC UK، "يسر شركة ASGC ويشرفها أن تكون جزءًا من هذا المشروع التاريخي في الأردن. نود أن نشكر Classic Fashion وبنك HSBC و هيئة تمويل الصادرات البريطانية UKEFلدعمهم وتعاونهم وجعل هذا المشروع حقيقة. يسعدنا اعتبار Classic Fashion كعميل ونأمل أن يخلق هذا المشروع مزيد من الفرص لـ ASGC في الأردن. أخيرًا، أود أن أشكر السفارة البريطانية في عمان و قسم التجارة الدولية في السفارة على دعمهم المستمر حيث أننا لم نكن لنؤمن هذا المشروع المرموق من غير دعمهم".

وتعتبر Classic Fashion Industry Group أكبر مصنع للملابس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث أنها تنتج حوالي 550،000 قطعة ملابس في اليوم وتساهم بأكثر من 42٪ من إجمالي صادرات الملابس من الأردن. أنتجت الشركة 130 مليون قطعة ملابس في عام 2021 وتتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 165 مليون قطعة ملابس هذا العام.

قال رئيس مجلس إدارة Classic Fashion Apparel Industryالسيد سانال كومار، "رحلتي المتواضعة في الحياة وما حققته اليوم بدأ بإدراك ذاتي”رفع نفسك إلى أعلى إمكاناتك وتقديم 100٪ مما أنت قادر عليه”. شركة كلاسيك فاشن اليوم هي نتيجة هذه الفكرة البسيطة. أود أن أقول هذا اليوم بأن شركة كلاسيك فاشن ملتزمة بتوفير أفضل الفرص للمناطق الريفية في الأردن".

وأكد أن كلاسيك فاشون ستضع كل ما لديها لتساهم في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدلله الثاني لعام 2033 وأن نرتقي بقطاع الملابس في الاردن إلى ذروته، بالإضافة للتوسع العمودي، وجلب وحدات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى برنامج التميز في التصنيع مفتوح المصدرمما سيعمل على تعزيز الكفاءة.

وشكر الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات UKEF ,السفارة البريطانية في عمان وكذلك قسم التجارة الدولية في السفارة و بنك HSBC على مشاركتهما و دعمهما لشركة كلاسيك فاشونClassic Fashion Apparel Industry في رحلتها المتمثلة في خلق 4000 وظيفة أخرى للأردنيين من خلال المصنع الجديد في العقبة الذي سيكون تحتGIA Apparels ، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة Classic Fashion.

من خلال الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات UKEF ، يمكن للمملكة المتحدة مساعدة المشترين الدوليين في الحصول على التمويل والتأمين عندما لا يكون متاحًا من القطاع الخاص. حالياً، تتيح UKEF ما يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني لمساعدة المشترين الأردنيين في الحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه للتجارة مع المملكة المتحدة. فتتوفر مجموعة كاملة من دعم UKEF للمساعدة في تمويل المشاريع ذات الأولوية في الأردن. وقالت السفيرة البريطانية في الأردن

وقالت السفيرة البريطانية في الأردن السيدة بريدجيت بريند، "يسعدني أن أرحب بهذه الصفقة الرائدة مع Classic Fashion كأول صفقة يتم دعمها من قبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات UK Export Finance في الأردن بمشاركة شركة ASGC UK البريطانية. وسيساعد هذا المشروع على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مما يساهم في النمو الاقتصادي للأردن وازدهاره في المستقبل. آمل أن يكون هذا المشروع بمثابة قصة نجاح يمكن أن تلهم المزيد من الاتفاقيات المماثلة في المستقبل لصالح الأردن والمملكة المتحدة".

وبدورها، رحبت الوزيرة البريطانية لشئون آسيا والشرق الأوسط السيدة أماندا ميلنج، التي تزور الأردن كجزء من زيارتها الإقليمية بالمبادرة وافتتاح مصنع جديد للملابس والمنسوجات في العقبة، مما سيخلق آلاف الوظائف في الأردن.

وقالت، إن الهيئة البريطانية تحرص على تمويل الصادرات لخلق بيئة عمل مفتوحة وودية ، بالإضافة إلى خبرتها طويلة الأمد في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، استدامة المياه، والتصنيع والبناء إلى الخدمات والتكنولوجيا. وتعد المملكة المتحدة شريكًا موثوقًا للأردن، ومن الجدير بالذكر أن يمكن للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات.

تقديم منتجات تمويل متوافقة مع الشريعة (صكوك إسلامية) بالإضافة إلى إمكانية تقديم الدعم بالعملات المحلية مثل الدينار الأردني.