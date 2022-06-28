الرعاية الصحية تسجل العلامة التجارية نرعاك في مصر للترويج…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:05 مساءً - دوت الخليج – أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تسجيل العلامة التجارية «نرعاك في مصر» لمبادرتها ومشروعها للسياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، محليًا واقليميًا ودوليًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن تسجيل العلامة التجارية «نرعاك في مصر» من شأنه أن يخلق هوية مستقلة لمبادرة السياحة العلاجية بما يبرز مستوى الخدمة الطبية العلاجية والفندقية المتميزة التي تقدمها الهيئة من خلال منشآتها المختلفة بالمحافظات، فيما يسهم تسجيل العلامة التجارية في خلق المصداقية لدى المنتفعين أو متلقي الخدمة الطبية، بما يحقق رضاءهم عن مستوى الخدمة الطبية المتميزة والتي تضاهي المستويات العالمية.

وأضافت أنه بموجب تسجيل العلامة التجارية تُمنح الهيئة العامة للرعاية الصحية، شهادة معتمدة مع حمايتها لمدة عشر سنوات، تعطي الحق للهيئة في امتلاك العلامة التجارية والترويج لها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن ذلك يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، من خلال تكامل المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء مع سياحة العلاج سواء الوافدين من دول القارة الإفريقية أو من شتى أنحاء العالم.

وتابع: “وذلك استنادًا على عوامل الجذب السياحية في مصر كالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة، ووفقًا لخطة الهيئة، تستحوذ منشآت هيئة الرعاية الصحية على ثقة الوافدين أو المقيمين الأجانب من خلال مستشفياتها التي ستصبح مقصدًا للعلاج”.

وأشار السبكي إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة منشآتها وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

وصرح بأن العلامة التجارية “إشارة تميز للخدمة التي يتم الترويج لها، وهي حجر الأساس من أجل بناء هوية للسياحة العلاجية مصر وخارجها، بما يحقق ثقة متلقي الخدمة، ويحقق كسب ولائهم ويعزز دور الهيئة في الوصول لأعلى مستويات الجودة العالمية من مستوى الخدمة الطبية المتكاملة والمتميزة للوافدين الأجانب تحت شعار نرعاك في مصر”.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد أطلقت مشروعها للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية (نرعاك في مصر)، بهدف استقدام الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية استنادًا إلى القوى البشرية والكفاءات من الفرق الطبية وفي كل التخصصات الطبية من العاملين بالهيئة بمنشآتها كافة.