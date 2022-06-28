انت الان تتابع خبر انخفاض سعر الذهب بنهاية تعاملات الثلاثاء.. “تراجع 30 جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب في أسواق الصاغة المصرية اليوم، بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات صباح اليوم، حيث تراجع جرام 21 بقيمة 5 جنيهات، وتراجع عيار 24 بقيمة 5 جنيهات أيضًا.

سعر الذهب

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم، وسعر الذهب المستعمل.

سعر الذهب مساء اليوم

سجل عيار 24- 1442 جنيه للبيع و1140 جنيه

سجل عيار 21 سعر1000 جنيه

سجل عيار 18 سعر 857 جنيها

سجل الجنيه الذهب سعر 8000 جنيها بتراجع 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل 1145 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سجل 1005 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سجل نحو 868 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجل نحو 641 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

سجل 8030 جنيهًا