نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: طرح فرص استثمارية مهمة في قطاع البتروكيماويات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك عددا من الفرص الواعدة والمشروعات الاستثمارية المهمة في قطاع البتروكيماويات، من المقرر طرحها للقطاع الخاص، سواء للمشاركة فيها أو أن يتولى تنفيذها بالكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، بحضور المهندس سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للكيماويات.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات قطاع البتروكيماويات؛ دعما لهذه الصناعة المهمة، بحيث تكون مواكبة لأحدث التكنولوجيات العالمية في هذا الصدد.

ولفت إلى دور هذه الصناعة في إتاحة قيمة مضافة لما نمتلكه من ثروات وموارد طبيعية، وهو ما ينعكس مردوده الإيجابي على الاقتصاد القومي.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير البترول استعرض، خلال اللقاء، الموقف الخاص بعدد من المشروعات الخاصة بقطاعي التكرير والبتروكيماويات.

وأوضح الملا أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع التكرير، منها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، والذي تم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية منه خلال مايو الماضي.

وأضاف أن المشروع يستهدف تعظيم إنتاج المنتجات البترولية، من خلال زيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل/يوم، بإضافة 5 وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة؛ سعيا للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.

وعرض الوزير، خلال اللقاء، الموقف الخاص بمشروع مجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط، والذى من المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال الربع الرابع من عام 2023.

ولفت إلى أن هذا المشروع يستهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل أسيوط كمادة تغذية، لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية لسد احتياجات السوق المحلية بالصعيد بالكامل وتوفير استيرادها من الخارج.

وأضاف أن مشروعات قطاع التكرير الجاري تنفيذها، تتضمن أيضا مشروع إنشاء مجمع التفحيم شاملا وحدة لاسترجاع الغازات (VRU)، ومشروع إنشاء وحدة لانتاج الأسفلت (VDU)، إلى جانب مشروعات إنشاء وحدات التقطير الجوي الجديدة شاملة وحدة لاسترجاع الغازات، بشركات النصر للبترول، والإسكندرية للبترول، وأسيوط لتكرير البترول.

وأوضح المهندس طارق الملا أن مشروعات قطاع البتروكيماويات الجاري تنفيذها، تتضمن مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة “MDF”، ومن المتوقع بداية تشغيله بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) اعتمادا على 250 ألف طن سنويا من قش الأرز المصري كمادة خام رئيسية للمشروع لتلبية جزء من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي.

وأضاف الوزير أن المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع البتروكيماويات، تتضمن أيضا مشروعا لإنتاج مشتقات الميثانول، وكذا إقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

ولفت الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات في قطاع البتروكيماويات جارٍ دراستها، من بينها مشروع مجمع الإيثانول الحيوي، ومشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات، بمجمع العلمين للبتروكيماويات، وكذا مشروع انتاج البلاستيك القابل للتحلل، وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا القطاع لإعداد عدد من الفرص الاستثمارية وطرحها على القطاع الخاص، خاصة أن المشروعات المطروحة، بها بيانات متكاملة، بل ودراسات جدوي مبدئية، موجها بسرعة طرحها على المستثمرين.