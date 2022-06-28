المهندس للتأمين وصناع الخير توقعان بروتوكول تعاون لتطوير…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:13 مساءً - دينا مجدي _ شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة المهندس للتأمين ، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، في خطوة تستهدف تنمية وتطوير قرية الجبلاية بمركز طامية في محافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وجاء التوقيع بين خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين ، وهاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة “صناع الخير”، بحضور عدد من المسؤولين من الهيئتين ووزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم عاطف المحمودى رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، والمهندس أحمد حشيش عضو مجلس الادارة، مصطفى زمزم رئيس مجلس الأمناء مؤسسة صناع الخير.

ويتضمن البرتوكول ، مساهمة شركة المهندس للتأمين فى تطوير كافة منازل القرية ، وإعادة إعمارها ، عن طريق توصيل خدمات البنية الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة الي تجهيزها بالأثاث ، بخلاف المشاركة في إطلاق عددًا من القوافل الطبية، لتقديم خدمة متكاملة بجانبيها الصحي والحياتي، وهو ما يتسق مع أهداف المبادرة الرئيسية والمدعومة من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتأتي المهندس للتأمين، في مبادرة حياة كريمة، في إطار دور الشركة كعنصر فاعل في المجتمع الاقتصادي، والتي من بين أهدافها تحقيق المصالح المشتركة من خلال جناحي المسئولة المنوطة بأي مؤسسة اقتصادية، وهما تحقيق الأرباح دون إغفال الدور المجتمعي، وهو الجناح الثاني، لدور المؤسسات الاقتصادية الوطنية، واستفادة المجتمع من ثمار التنمية سواء التي تحققها الدولة من خلال مؤسساتها، أو من خلال الكيانات الاقتصادية بتنوع أنشطتها.

وقال خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين ، أن برتوكول التعاون الذي أبرمته الشركة لتطوير قرية الجبلاية بمركز طامية، في محافظة الفيوم، يأتي في إطار اطلاع الشركة بمسئوليتها المجتمعية، بإعتبارها كيان اقتصادي عامل ومؤثر داخل السوق المصرية.

أضاف عبد الصادق، إن تطوير المجتمع المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، يأتي اتساقًا مع توجهات الشركة، والتي تسعي دائمًا أن تكون شريكاً وداعماً للمجتمع التى تعمل به.

وأشار إلي أن المشاركة في تطوير وإعادة تأهيل قرية الجبلاية ، ما هو إلا بداية لسلسلة من الخطوات التي تعبر من خلالها المهندس للتأمين عن امتنانها للشعب المصري وللتأكيد علي دورها الفاعل داخل المجتمع، لافتا إلى أن ذلك هو ما يشدد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كافة المؤتمرات والندوات التي يشرفها بالحضور أو يشملها برعايته.