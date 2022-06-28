مال وأعمال

الرئيس السيسي يصل إلى البحرين في زيارة تستغرق يومين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصل إلى البحرين في زيارة تستغرق يومين من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:13 مساءً - دوت الخليج – وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البحرينية المنامة، في ثاني محطات جولته الخليجية.

predco_adv_2021

واستقبل الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مطار المنامة ثم قصر الصخير الملكى، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي.

Edita2021

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الزيارة تستغرق يومين.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يصل إلى البحرين في زيارة تستغرق يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا