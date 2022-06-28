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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصل إلى البحرين في زيارة تستغرق يومين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:13 مساءً - دوت الخليج – وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البحرينية المنامة، في ثاني محطات جولته الخليجية.
واستقبل الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مطار المنامة ثم قصر الصخير الملكى، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الزيارة تستغرق يومين.
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