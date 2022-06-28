انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء: الفراخ زادت 75 قرش بس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ارتفعت بشكل جماعي في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 41.13 جنيه، بزيادة 75 قرشاً

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 53.43 جنيه، 53.88 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 48.54 جنيه، بتراجع 2.18 جنيه

أما عن أسعار البيض اليوم الثلاثاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 56.89 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 58.29 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 65.88 جنيه، بزيادة 49 قرشًا